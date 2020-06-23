استئناف التبادل التجاري عبر سكك الحديد بين ايران وتركمنستان

وقال عبدالكريم زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان التبادل التجاري بواسطة سكك الحديد بين البلدين استؤنف الثلاثاء عبر حدود اينجة برون في محافظة كلستان بعد توقف دام مائة يوم بسبب تفشي فيروس كورونا.

واضاف، انه وفي بدء استئناف التبادل التجاري دخل قطار شحن من ايران يضم 30 عربة محملة بالاسمنت الى تركمنستان وكازاخستان واوزبكستان.

واشار الى انه منذ توقف التبادل التجاري بين البلدين خاصة عبر سكك الحديد بقيت 131 عربة قطار محملة بالاسمنت ومعدات الحديد والبلاط والسيراميك والمواد البلاستيكية والعاب الاطفال والاحجار المعدنية والزجاج، مستودعة في محطة قطار اينجة برون، وقال انه سيتم ارسال هذه العربات تدريجيا الى تركمنستان وسائر دول اسيا الوسطى مع التزام الشروط الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

واوضح بانه تم خلال العام الماضي تصدير 144 الف طن من السلع عن طريق سكك الحديد الدولي "ايران –تركمنستان –كازاخستان" اليهما والدول الاخرى في اسيا الوسطى والصين.

انتهى ** 2342