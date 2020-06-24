رئيسا البرلمانين الياباني يعلنان استعدادهما لتعزيز التعاون مع إيران

وقدم رئيس مجلس النواب الياباني " تاداموري اوشيما" و رئيسة مجلس المستشارين في البرلمان الياباني السيدة " سانتو" ، في رسالتين منفصلتين التهاني لرئاسة محمد باقر قاليباف لمجلس الشورى الاسلامي.

وأعرب المسؤولان اليابانيان عن تمنياتهما لنجاح قاليباف في مهامه البرلمانية، وشددا على ضرورة التعاون الثنائي لتطوير وتوسيع العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وصوت اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في جلسته بتاريخ 28 ايار/ مايو على انتخاب "محمد باقر قاليباف " كرئيس لمجلس الشورى الاسلامي لدورته الـ11 لعام واحد.

القوة التشريعية اليابانية تضم برلمانين هما مجلس النواب الياباني أما المجلس الآخر فهو مجلس المستشارين.

ويضم مجلس النواب على 480 عضو يختارون بالانتخاب كل أربع سنوات، 180 منهم يتم انتخابه من 11 دائرة انتخابية عن طريق التمثيل النسبي و 300 يتم انتخابهم بطريق المقاعد الفردية.

مجلس المستشارين في البرلمان الياباني هو مجلس يعتبر بمثابة مجلس الشيوخ الذي يشكل بالترافق مع مجلس النواب مجتمعاً البرلمان الياباني.

يضم مجلس المستشارين 242 مقعدا، ويتم انتخاب الأعضاء كل ست سنوات (سنتين أطول من فترة مجلس النواب).

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