كاتب ايراني مرشحا لجائزة هانس كريستين اندرسون العالمية

الكاتب جمشيد خانيان من مواليد 1960 احترف التأليف و الكتابة في العام 1980 بكتابة مسرحيتين " نصف يوم في غرفة التحقيق " و " فوق القصب" وكذلك مجموعة قصصية لروايات قصيرة .

خانيان هو اول كاتب ايراني في مجال الاطفال والشباب تمت دعوته في العام 2018 عن اسيا الى مهرجان " الغراب الابيض" الدولي في ميونخ .

من بين القضايا التي تناولها هذا الكاتب الإيراني في أعماله التركيز على قضايا ، مثل الحرب ، والهجرة ، والتمييز ، والوحدة ، والموت ، والعلاقات بين الأجيال ، والشيخوخة ، وأزمات المراهقين ، والهوية ، والتجارب البيولوجية والثقافات ، وحياة الطبقة المتوسطة الحضرية ، والسلام ، والتعاطف ، والصداقة ، والحب احترام الآخر والأسرة .

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