٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83832450
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اية الله جنتي : لقد اكتشف العالم حقيقة الصورة المزيفة لأمريكا

اية الله جنتي : لقد اكتشف العالم حقيقة الصورة المزيفة لأمريكا

طهران/ 24 حزيران/ يونيو/ ارنا - اعتبر أمين مجلس صيانة الدستور اية الله احمد جنتي، أن القتل الوحشي لذوي البشرة السمراء في امريكا، وما تبعه من احتجاجات ضد العنصرية وانزال وتحطيم التماثيل التي تروج لها، كل ذلك يُعد رسالة واضحة للشعب الامريكي وللعالم في أن عصر افول الشيطان الاكبر قد بدأ، وان شعوب العالم قد اكتشفت الصورة المزيفة لأمريكا.

وفي اشارته الى اسبوع حقوق الانسان الذي تحتفل فيه امريكا قريبا قال اية الله جنتي ان صفحة الحكومات الامريكية المختلفة مليئة بالجرائم ضد الانسانية مشيرا الى جرائم القوات الامريكية في فيتنام وهيروشيما وفلسطين واليمن والعراق وافغانستان وسوريا وغيرها.

واكد جنتي ان تاريخ العداء الامريكي للشعب الايراني يمتد الى 70 عاما ، مشيرا الى ان ما بين انقلاب عام 1953 وشهادة الفريق قاسم سليماني مطلع العام الجاري هناك سلسلة من الجرائم الامريكية ضد إيران كان هدفها اركاع هذا الشعب، لكنها فشلت بفضل الله وتوجيهات القيادة وصمود الشعب.

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