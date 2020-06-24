مزارعون وصياديون فلسطينيون يتظاهرون أمام الأمم المتحدة لوقف نهب "سلة غذاء فلسطين"

ورفض المزارعون والصياديون الفلسطينيون صفقة القرن وخطة الضم الصهيونية التي تهدف الى سرقة الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

اكد مدير الدعم والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي سعد الدين زيادة ان صفقة القرن لن تمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويمنع تنفيذ خطة الضم التي تصادر الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتصادر الحق في السيادة على الغذاء وحق تقرير المصير.

ووجه رسالة للمجتمع الدولي قائلا " يحب ان نتعامل مع إسرائيل كدولة محتلة ويجب ان يسري عليها القانون وتوقف سياساتها الهادفة لضم اراضينا في الضفة الغربية وفي كل فلسطين.

من جهته، طالب زكريا بكر مسؤول في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها والتزماتها القانونية والأدبية والأخلاقية بوقف قرار الضم الصهيوني خاصة انه يعدم الامن الغذائي الفلسطيني.

وطالب بكر بسرعة انهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال.

كما دعا الى العمل مع المؤسسات الدولية لوقف تنفيذ مخططات الاحتلال الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان أي مساس بالأرض الفلسطينية سيشعل نارا تحت اقدام الغزاة.

ووجه مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية أمجد الشوا رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسة خطة الضم الصهيونية الذي يكرس الفصل العنصري والانقضاض على المشروع الوطني.

وطالب بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في منطقة الاغوار لمواجهة المستوطنين الصهاينة واعتداءات قوات الاحتلال، إضافة إلى توفير مقومات الصمود في منطقة الاغوار.

ودعا الى تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم كل الأطراف من اجل التحرك انهاء هذا المشروع الصهيوني.

واعتبر الشوا منطقة غور الأردن بانها تشكل قرابة 30% من الأرض الفلسطينية وسلة الغذاء الرئيسة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إضافة الى حوض المياه الرئيسي إضافة الى بعدها الوطني المهم للشعب الفلسطيني بالتالي هي عملية انقضاض على المشروع الوطني وتكريس للفصل العنصري.

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