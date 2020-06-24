تسجيل 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2531 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 212 الفا و 501 حالة لغاية الان بينهم 2869 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 172 الفا و96 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 133 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9996 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و502 الفا و525 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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