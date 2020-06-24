٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83832699
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تسجيل 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 24 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 212 الفا و501 شخصا وبوفاة 133 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران9996 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2531 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 212 الفا و 501 حالة لغاية الان بينهم  2869 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 172 الفا  و96 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 133 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9996   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و502 الفا و525  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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