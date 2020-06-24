كبير مساعدي وزير الخارجية : قانون قيصر يصبّ في اهداف امريكا غير المشروعة بسوريا

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية جرت اليوم الاربعاء بين كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص الى سوريا "غير بيترسون".

وتناول الجانبان اخر التطورات السياسية والميدانية، وعقد الاجتماع القادم عبر الفضاء الافتراضي لرؤساء الدول الضامنة لمباحثات السلام في صيغة استانا، وايضا الاجتماع التالي للجنة الدستورية واخر المستجدات في ادلب وجنوب سوريا الى جانب الظروف الاقتصادية ومشاكل الشعب السوري جراء الحظر المفروض على هذا البلد.

وفيما حذرا من التداعيات المقلقة للغاية نتيجة للحظر الاقتصادي الاحادي المفروض على الشعب السوري، اكد الجانبان الايراني والاممي ضرورة تعزيز المساعدات الانسانية للحد من هذا الحصار ومواصلة العملية السياسية لحل القضية السورية عبر الطرق السليمية.

الى ذلك، ندد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال بسياسات الحظر الامريكي اللاقانوني وغير الانساني؛ مطالبا بوقفها ومؤكدا ان هكذا محاولات عدائية لن تخل بإرادة الشعب السوري ولا تثني انصاره من مواصلة دعمهم له وللحكومة الشرعية في هذا البلد.

وكان اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي قد صادقوا في ديسمبر 2019 على قانون قيصر، وفي 20 ديسمير 2019 وقعه ترامب، ليدخل حيز التنفيذ في 18 يونيو الحالي.

انتهى ** ح ع