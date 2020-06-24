ظريف: إيران والصين تؤكدان على تعزيز العلاقات الإستراتيجية

وجاءت تصريحات ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء باللغة الصينية، حيث أعرب عن سعادته بالإجتماع بعضو المجلس الحكومي ووزير الخارجية الصيني على أعتاب حلول عيد قوارب التنين الصيني.

وأضاف ظريف في تغريدته، "لقد اتفقنا خلال محادثاتنا مع الجانب الصيني على تعميق العلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ودفع (برنامج التعاون الثنائي على مدى 25 عاما)، وتعزيز الدعم المتبادل في الشؤون الدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وتابع، "ان تجديد التأكيد على الإتفاق النووي، والتعددية، والدفاع عن القوانين الدولية، وكذلك معارضة الأحادية وتقويض الإتفاق النووي، شكلت محاور أخرى لمحادثاتنا".

وفي الختام، قال وزير الخارجية الإيراني: "انتهز الفرصة وأقدم تهانيي الخاصة للأصدقاء الصينيين بمناسبة عيد قوارب التنين مع تمنياتي لهم بموفور الصحة".

انتهى**أ م د