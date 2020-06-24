روسيا : نصف سكان العالم رفضوا قرار مجلس الحكام ضد ايران

وفي تغريدته اليوم الاربعاء، كتب اوليانوف : ان الدول المعارضة للاتفاق النووي اعربت عن ارتياحها بعد مصادقة مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار المناوئ لايران، زاعمة بان الصين وروسيا ستدخلان العزلة من جديد.

واضاف : لكن في الواقع هناك 7 دول اعرضت عن دعمها لهذا القرار، وهي التي تحتضن اكثر من نصف السكان في العالم؛ "هذا ماكنتم تزعمون بشان العزلة".

يذكر ان مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية صادق، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على اقتراح الترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) ضد ايران وذلك رغم مخالفة الصين ووسيا الشديدة له.

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