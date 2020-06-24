روحانی یؤکد علی تنفیذ الاتفاقات بین طهران واسلام اباد

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس روحاني سفير جمهورية باكستان الجديد لدى ايران "رحيم حيات قريشي"، الذي قدم لتقديم اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية.

وتطلع روحاني الى تنمية العلاقات والتعاون الثنائي بمختلف المجالات بين طهران واسلام اباد، واستمرار جهود البلدين في سياق تامين الحدود المشتركة.

واضاف : انه نظرا لإعادة فتح بعض المعابر الحدودية بعد مضي عدة شهور على انتشار وباء كورونا وذلك في اطار التعليمات الوقائية والصحية، انني اتطلع الى عودة النشاطات الى طبيعتها داخل الحدود المشتركة، بما يسهم في تعزيز نشاطات الاسواق الحدودية لدعم التبادل التجاري بين مواطني البلدين هناك.

وفيما اشار الى مباحثاته مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستانيين بشان ضرورة تنفيذ وتفعيل الاتفاقات الثنائية، اكد روحاني ان تنفيذ هذه الاتفاقات سيؤدي الى مزيد من العلاقات الاقتصادية والتحارية بين طهران واسلام اباد.

من جانبه، وصف السفير الباكستاني الجديد، ايران بانه الدولة التي تتمتع بمكانة هامة ومؤثرة للغاية في المنطقة؛ قائلا خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية : ان العلاقات القائمة بين طهران واسلام اباد تحظى باهمية كبيرة، وان جميع المسؤولين الباكستانيين يؤكدون على توسيع هذه الاواصر.

واضاف "حيات قريشي"، ان باكستان ستواصل مواقفها المساندة لايران في المحافل الدولية، لان "امن ايران من امننا".

وصرح السفير الباكستاني، ان توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران مدرج على سلم اولويات بلاده؛ مؤكدا ان الظروف داخل الحدود التجارية المشتركة ستعود قريبا الى ما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا.

انتهى ** ح ع