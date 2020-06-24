روحاني يؤكد إستعداد إيران التام لتعزيز العلاقات مع المجر

جاءت تصريحات روحاني اليوم الأربعاء، لدى تسلمه أوراق إعتماد سفير مجر الجديد لدى طهران "زولتا وارغا هاسونيتس".

ووصف روحاني دولة المجر بأنها دولة صديقة لإيران في القارة الأوروبية وأضاف، "ان العلاقات بين البلدين كانت جيدة وودية على الدوام"، معربا عن تمنياته في أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التعزيز في فترة مهام السفير الجديد للمجر في طهران.

وشدد روحاني على ضرورة تشجيع الشركات التجارية والإقتصادية للبلدين في سياق تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه أكد السفير المجري الجديد لدى طهران أن تمتين اواصر العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على سلم أولوياته خلال مهمته الجديدة في ايران.

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