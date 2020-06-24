رئيس الجمهورية يؤكد على تعزيز المواجهة ضد جشع وبلطجة امريكا

واشار الرئيس روحاني خلال تسلم اوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى ايران "هان سونغ او"، اشار الى العلاقات القائمة على اسس الصداقة بين البلدين منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران لغاية اليوم؛ متطلعا الى مزيد من الجهود المشتركة من قبل مسؤولي البلدين للنهوض بمستوى التعاون والاواصر الثنائية.

رئيس الجمهورية، وصف امريكا بانها "العدو المشترك" لايران وكوريا الشمالية؛ مصرحا خلال هذا اللقاء : ان القادة في امريكا مارسوا على الدوام الظلم والجور بحق الحكومات والشعوب كما هو الحال بالنسبة لايران وكوريا الشمالية؛ بما يلزم علينا التصدي لجشع وبلطجة هؤلاء اكثر قوة من ذي قبل.

الى ذلك، اكد سفير كوريا الشمالية الجديد ضرورة الجهود المشتركة لتوسيع العلاقات بين طهران وبيونغ يانغ.

وقال "سونغ او" خلال اللقاء مع الرئيس روحاني : ان مواجهة البلطجة والجشع الامريكي قاسم مشترك على صعيد العلاقات بين ايران وكوريا الشمالية.

انتهى ** ح ع