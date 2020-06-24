إيران تحمل راية مكافحة تهریب المخدرات في العالم

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

ووفقا للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات العميد "إسكندر مؤمني"، تمكنت قوات مكافحة المخدرات في البلاد خلال العام الماضي من تنفيذ 2319 عملية واشتباك مسلح ضد المجرمين والمهربين والشبكات الدولية لتوزيع وتهريب والعبور بالمخدرات وتفكيك 1886 عصابة من الشبكات المحلية والإقليمية والدولية النشطة، وضبط نحو 815 طنا من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك 36 طنا من الهيروين والمورفين و 74 طنا من الحشيش، لتحول دون تهريبها والإتجار غير القانوني بها في مختلف أنحاء العالم.

ومع إدراك هذه الحقيقة، أن تهريب المخدرات هو جريمة دولية، والقضاء عليه يتطلب إيلاء اهتمام فوري له ومنحه أولوية من الدرجة الأولى، يتضح ان مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها هي مسؤولية جماعية لجميع الحكومات وتحقق هذا الهدف يتطلب خطوة متضافرة في إطار تعاون دولي.

ولقد تجاوزت جهود إيران في مكافحة تهريب المخدرات الالتزامات والمعاهدات الدولية. وإن موقع إيران الجغرافي بمحاذاة باكستان وأفغانستان من جهة، والمياه الدولية المفتوحة من جهة أخرى، قاد أعداء إيران الإسلامية إلى استخدام مافيا التهريب، لخداع الشباب العاطلين بوعود مغرية وإيقاعهم في شراك نقل وتوزيع المخدرات والإدمان عليها، ومع ذلك، منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية، كانت إيران مصممة وبحزم تام على مكافحة المخدرات، وعلى الرغم من تأكيد الاتفاقيات الدولية على "المسؤولية الجماعية لجميع الحكومات في مكافحة تهريب المخدرات"، كانت إيران تكافح على الدوام على الخط الأمامي لجبهة مواجهة هذه الظاهرة المشؤومة مع أدنى حد من الدعم الدولي.

وفي هذا السياق، كان قد صرح ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طهران ألكسندر فدولوف، "إن جهود الحكومة الإيرانية في المشاركة في مواجهة التحدي العالمي لمكافحة المخدرات جديرة بالثناء، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يعمل على تحسين مستوى التعاون وتنشيط المباحثات المشتركة حول المخدرات مع إيران".

وقد تم عام 1988، إعلان 26 حزيران/يونيو يوما عالميا لمكافحة المخدرات.

انتهى**أ م د