الرئیس روحاني یؤکد علی تنمیة العلاقات الشاملة مع بلغاریا

وخلال استلامه اليوم الاربعاء اوراق اعتماد السفيرة البلغارية الجديدة لدى ايران السيدة "نيكولينا كينفا"، نوه الرئيس روحاني الى ان الاخيرة تنطق اللغة الفارسية، متطلعا الى نقلة في العلاقات بين طهران وصوفيا نظرا لرغبة السفيرة البلغارية الجديدة في اللغة والادب الفارسي.

كما دعا الرئيس الايراني الى تنمية العلاقات الاقتصادية مع جمهورية بلغارية ولاسيما في مجالات النقل والشحن، مع رعاية كامل التعليمات الوقائية والطبية للحد من تفشي وباء كورونا.

بدورها، اشارت السيدة كينفا الى فرص التعاون الثقافي والسياحي وضرورة تعزيز الاواصر الثنائية في هذه المجالات بين ايران وبلغاريا.

وقالت السفيرة البلغارية الجديدة خلال اللقاء مع الرئيس روحاني : ان توسيع العلاقات بين البلدين نظرا للظروف العصيبة السائدة في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، باتت حاجة ملحة اليوم.

انتهى ** ح ع