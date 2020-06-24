سفينة "كلستان" الايرانية تفرغ حمولتها من السلع في ميناء لاغوريا بفنزويلا

وكان السفير الإيراني لدى كاراكاس حجت الله سلطاني، قد اعلن في وقت سابق أن السفينة الإيرانية "كلستان" تحمل مواد غذائية.

وكانت السفينة الايرانية السادسة "كلستان" قد غادرت ميناء الشهيد رجائي جنوب ايران بتاريخ 17 ايار/مايو 2020، محملة بسلع عامة بواسطة حاويات عادية وحاويات تبريد.

وتعد هذه السفينة متعددة الاغراض اذ انها قادرة على حمل سلع عامة وسلع حاويات.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد أرسلت قبل فترة اسطولا يضم 5 ناقلات وقود الى فنزويلا لسد حاجتها في هذا المجال.

وقد هددت اميركا بالتعرض لناقلات الوقود تلك الا ان ايران اكدت بانها سترد بكل حزم على ذلك.

يذكر انه اثر وصول هذه السفينة الى فنزويلا ازدادت الطلبات لتصدير وتوريد السلع بين ايران وفنزويلا.

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