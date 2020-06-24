استئناف الدوري الايراني بفوز فولاد خوزستان على استقلال طهران

جرت المباراة مساء الاربعاء في مدينة اهواز من دون حضور الجمهور بعد توقف الدوري لنحو 4 اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

واكمل استقلال طهران المباراة بتسعة لاعبين، بعد ان نال لاعبه علي كريمي البطاقة الحمراء في الدقيقة 44 بداعي الخشونة المتعمدة وطرد عارف غلامي في الدقيقة 65 اثر نيله البطاقة الصفراء الثانية كما اشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه مدرب استقلال فرهاد مجيدي اثر احتجاجه الشديد على قرار الحكم بطرد علي كريمي.

سعى الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة بغية عدم التخلف عن ركب المقدمة، وافتتح استقلال طهران التسجيل في الدقيقة 11 بواسطة لاعبه روزبه جشمي، ومن ثم عادل موسى كوليبالي النتيجة لفولاد خوزستان بهدف سجله في الدقيقة 27 .

واستغل فولاد النقص العددي في صفوف استقلال وشن العديد من الهجمات الخطرة التي اثمرت تاليا عن هدف الفوز في الدقيقة 80 بتوقيع البديل مجتبى نجاريان.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فولاد الى 36 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد استقلال طهران عند 36 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر برسبوليس الدوري الايراني في نهاية المرحلة 21 (من اصل 30) برصيد 47 نقطة يليه سباهان وتراكتور سازي في المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 37 نقطة.

انتهى ** 2342