وزير الدفاع الايراني: طاقات القوات المسلحة جاهزة للبناء والاعمار في البلاد

وخلال زيارته التفقدية امس الاربعاء لمشروع الطريق الحر "اصفهان –شيراز" (وسط-جنوب) اشار العميد حاتمي الى اجراءات وزارة الدفاع القيمة في مختلف المجالات وقال، ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تقوم من جانب بضمان توفير الامن وقدرة الردع لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال تصميم وتصنيع وانتاج الاسلحة الاستراتيجية وتؤدي من جانب اخر دورها الفاعل من خلال توظيف معرفتها الدفاعية الوطنية لدى خبرائها في عملية التنمية الشاملة في البلاد.

واعتبر اننا اليوم في ظروف السلام والردع حيث بقيت عيون الاعداء الطامعة بعيدة عن البلاد واضاف، ان الارضيات والطاقات العظيمة للقوات المسلحة جاهزة للمشاركة في عملية الاعمار والبناء في البلاد واينما اقتضت الظروف تواجدت القوات المسلحة المتفانية والمضحية ولم تتوان عن بذل اي جهد وخلقت الملاحم بمشاركتها الشاملة.

ونوه الى الدور الكبير لوزارة الدفاع في العمل الى جانب سائر الاجهزة في خدمة الشعب وتوفير الرفاهية له عند وقوع الحوادث كالسيول والزلازل والحرائق وتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وحول الطريق الحر "اصفهان –شيراز" قال ان هذا المشروع هو اول طريق حر جنوبي واقع على امتداد الممر الدولي "شمال –جنوب" ويستخدم في انشائه احدث الاساليب الهندسية منها جسر مرتفع باسم "الشهيد قاسم سليماني" من قبل خبراء وزارة الدفاع ونامل بتدشينه خلال العام الجاري الذي هو عام قفزة الانتاج.

يذكر ان هذا الطريق الحر يبلغ طوله 370 كم ويختصر الطريق بين اصفهان وشيراز بمسافة 130 كم.

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