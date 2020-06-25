وزیر الدفاع : قادرون علی صناعة ما تحتاجه المنظومات الجویة فی البلاد

واضاف العميد حاتمي في مراسم تسليم ثلاث مقاتلات متطورة من طراز كوثر الى القوة الجوية للجيش ، أن أول طائرة من هذا الطراز تم تدشينها وتسليمها الى الجيش في آب / اغسطس من عام 2018 ، وفي اكتوبر من نفس العام تم تدشين خط انتاج هذه الطائرات ، واليوم نشهد انتاج ثلاث مقاتلات من طراز كوثر.

واعتبر حاتمي ان هذا الانجاز يحمل رسالة مهمة الى احرار العالم وهي انهم بالصمود والثبات يحققون مايريدون، مشيرا الى أن الاعداء يحاصرون ايران منذ اربعين عاما وقد شددوا عليها الحظر والضغوط لكنها تمكنت من تفعيل قدراتها حتى وصلت الى ما وصلت اليه.

وأكد حاتمي ان على الاعداء وخاصة الامريكان أن يعلموا أن ايران ستواصل مسيرتها وستحبط المحاولات الساعية لمنع ايران من تصدير منتجاتها.