طهران وبكين تشددان على الدعم الحاسم للاتفاق النووي

وكتب " فو سونغ" على تويتر اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الصينى وانغ يى عقد مؤتمرا بالفيديو مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف امس الاربعاء.

وقال إن الجانبين أعادا تأكيد التزامهما بالحفاظ على الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 وأكدا معارضتهما لأي عمل من شأنه إضعاف الاتفاق.

يذكر ان وزيري خارجية ايران والصين، انتقدا خلال اتصال بينهما عبر مؤتمر الفيديو امس الاربعاء، النزعات الاحادية والبلطجة الامريكية كما اكدا على دعمهما الشامل للتعددية ومعايير القوانين الدولية.

وعلى امتداد المشاورات السياسية المستدامة بين البلدين، استعرض وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ اي" خلال اتصالهما المرئي اخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والنزعات الاحادية الامريكية المتشددة.

وأعلن ظريف في تغريدة امس، ان خلال إجتماع عبر الفيديو مع نظيره الصيني، اتفق البلدان على دعم الإتفاق النووي وتعزيز العلاقات الإستراتيجية.

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