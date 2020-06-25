٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٤٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83833943
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مساعد الخارجیة: الحظر غیر القانونی عرقل مکافحة المخدرات

مساعد الخارجیة: الحظر غیر القانونی عرقل مکافحة المخدرات

طهران/ 25 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية محسن بهاروند : ان الحظر غير القانوني على إيران أضر بجهود مكافحة المخدرات ، وبالتالي فان دول العالم لن تكون في مأمن من تداعيات هذا الحظر.

 وخلال اجتماع رئيس لجنة مركز مكافحة المخدرات مع السفراء والملحقين العسكريين الاجانب في طهران بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ، قال بهاروند أن ايران بذلت جهودا شاخصة للعيان في مجال مكافحة المخدرات ، وتحملت تكاليف متعددة مادية ومعنوية في هذا المجال.

واضاف ان ايران ضبطت العام الماضي 950 طنا من انواع المخدرات وهو رقم قياسي في تاريخ مكافحة المخدرات ، موضحا ان ظاهرة انتشار هذه الآفة ليست بالمشكلة التي يمكن حلها من قبل بلد بعينه ، كما أن أي بلد لايمكن أن يزعم انه مصان من هذه الآفة.

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