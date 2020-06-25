مساعد الخارجیة: الحظر غیر القانونی عرقل مکافحة المخدرات

وخلال اجتماع رئيس لجنة مركز مكافحة المخدرات مع السفراء والملحقين العسكريين الاجانب في طهران بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ، قال بهاروند أن ايران بذلت جهودا شاخصة للعيان في مجال مكافحة المخدرات ، وتحملت تكاليف متعددة مادية ومعنوية في هذا المجال.

واضاف ان ايران ضبطت العام الماضي 950 طنا من انواع المخدرات وهو رقم قياسي في تاريخ مكافحة المخدرات ، موضحا ان ظاهرة انتشار هذه الآفة ليست بالمشكلة التي يمكن حلها من قبل بلد بعينه ، كما أن أي بلد لايمكن أن يزعم انه مصان من هذه الآفة.

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