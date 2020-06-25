السفير الايراني في العراق يحيي ذكرى استشهاد محمد صادق الصدر

وفي رسالة بعثها الى السيد مقتدى الصدر اعتبر السفير مسجدي ان الشهيد محمد الصدر كان منارا للحرية وزعيما لجميع اطياف الشعب العراقي بغض النظر عن جميع الانتماءات.

واضاف أن الشهيد السعيد صار صوتاً مسموعاً ناصراً لمستضعفي العالم

وتقدم سعادة السفير مسجدي بالتعازي إلى آل الصدر الكرام لاسيما سماحه السيد مقتدى دام عزه سائلاً الباري عز وجل لهم بدوام العافية ومزيد التوفيق.

يذكر أن السيد الشهيد الصدر ونجليه (مصطفى ومؤمل) استشهدوا إثر عملية اغتيال غادرة وجبانة قامت بها الاجهزة القمعية التابعة للنظام البعثي المباد مساء الجمعة 4 ذي القعدة الموافق 19 شباط 1999.

انتهى** 2344

