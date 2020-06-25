تعزیز التعاون الأقلیمی یساهم بشکل کبیر فی مکافحة المخدرات

وفي اجتماع خاص مع ممثلي الدول الأجنبية والملحقين العسكريين في طهران تحت عنوان : تعزيز وتطوير الدبلوماسية الأقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات، قال مؤمني أن معضلة المخدرات لم تعد محصورة بمجتمع أو منطقة معينة بل باتت عابرة للحدود الجغرافية وعلى علاقة بالجرائم المنظمة الاخرى كالفساد وغسيل الأموال.

واضاف مؤمني ان المؤلم هو أن أول ضحايا هذه الآفة هم جيل الشباب الذي يعد الطاقة المنتجة والسند للتنمية في كل بلد.

واشار مؤمني الى أن إيران وفي مواجهاتها مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات من افغانستان الى أوروبا قدمت حتى الآن 3800 شهيد و12 الف معوق ، كما أنها تنفق سنويا أكثر من مليار دولار في هذا المجال.

انتهى** 2344