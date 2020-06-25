معزي: إيران ستزود عملائها بالنفط مهما كان الوضع في الخليج الفارسي

وكتب علي رضا معزي في سلسلة من التغريدات عن عملية مد الأنابيب بين غوره و جاسك وقال : في هذا العام الصعب الذي يمر به الوطن وفي التاريخ المضطرب للنفط الإيراني، اليوم هو يوم الابتسامة والأمل، يوم عظيم للأمن القومي الإيراني.

وذكّر: اليوم، وبأمر من الرئيس روحاني، بدأت عمليات مد خطوط الأنابيب لأكثر مشاريع تصدير النفط الاستراتيجية الإيرانية، مشروع يطمئن العالم بأن إيران ستورد النفط لعملائها مهما كان الوضع في الخليج الفارسي.

وفي تغريدة أخرى، قال معزي : في يوم خميس آخر سيعلن تدشين انشاء خط أنابيب النفط بطول الف كيلومتر من غوره في بوشهر إلى ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان، على الجانب الشرقي من مضيق هرمز، حدث تاريخي، يعني أن نفطنا لن يتم تسليمه للعملاء من جانب واحد فقط من المضيق، وسيكون جاسك المحطة الجديدة لصادرات النفط الإيرانية.

وأكد معزي أن 95٪ من الخدمات والمعدات والسلع في هذا المشروع الوطني الكبير، هي إيرانية، وجميع المقاولين والمستشارين في هذه الخطة الاستراتيجية هم إيرانيون، موضحا ان عدم مركزية محطات التصدير في البلاد، سيؤدي الى الاسراع بتطوير شواطئ مكران.

وكتب معزي: إن شاء الله، في مارس 2021، ستكون لإيراننا القدرة على تصدير مليون برميل من النفط يومياً من ميناء جاسك، العالم يدرك جيدا ما يحدث اليوم، على أمل أن تسمح عدالة ووطنية المعارضة، للمواطنين الإيرانيين بأن يكونوا على دراية جيدة بهذا الحدث الوطني.

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