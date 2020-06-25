الطاقة الإنتاجية لشركة باختر للبتروكيماويات تبلغ أكثر من 1.3 مليون طن

وأضاف داود رضا رباني اليوم الخميس على هامش حفل تشغيل مجمع مياندوآب للبتروكيماويات في مقابلة مع مراسل إرنا: أن أكثر من ثمانية آلاف شخص يعملون حاليا في مجمعات البتروكيماويات في البلاد، ومع بناء وتشغيل المشاريع الجارية، سيصل العدد الإجمالي للعاملين في هذه الوحدات إلى أكثر من 16 الف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باختر للبتروكيماويات: إن تصدير ونقل المنتجات التي تنتجها شركات باختر للبتروكيماويات يتم حاليا عن طريق 180 شاحنة و 600 عربة مخصصة لنقل المنتجات المصنعة.

وأشار رباني إلى أن 85٪ من المنتجات التي تنتجها شركات البتروكيماويات يتم تصديرها إلى دول أجنبية، مضيفا أن قيمة المنتجات المصدرة، بلغت مليارا و 100 مليون دولار في عام 2018، وانخفضت في عام 2019 بسبب الحظر، ونحن نحاول تحسين هذا المستوى هذا العام.

وفيما يتعلق بالمشاريع الجارية، قال: في الوقت الحالي، هناك مشروع تكرير في ميناء جاسك، ومجمع صناعي زراعي كبير في كنارك، وثلاثة مشاريع لإنتاج الميثانول ووحدتين لإنتاج الأكسجين في عسلوية قيد الإنشاء، باستثمار من مصادر محلية وسيتم تدشينها بفضل جهود الخبراء المحليين.

انتهى** 2344