فنزويلا تدين الحظر الامريكي على خمسة قباطنة سفن إيرانية

وكتب "خورخي أرئاسا" في رسالة على تويتر: هذه الإجراءات ضد قباطنة السفن تثبت كراهية ترامب للشعب الفنزويلي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات أحادية الجانب على خمس قباطنة سفن إيرانية قاموا بإيصال نفط إلى فنزويلا وذلك في إطار السياسة القمعية التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد إيران.

وزعمت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم أن القباطنة الخمسة متهمون بانتهاك الحظر الأمريكي.

وأرسلت إيران أوائل العام الجاري خمس ناقلات نفط إلى فنزويلا في تحد للحصار الأمريكي المفروض على هذا البلد ما أثار حنق واشنطن وإطلاقها تهديدات وإرسالها سفناً حربية لاعتراض السفن الإيرانية لترد طهران بالتحذير من أنها سترد على أي اعتداء تتعرض له ناقلاتها النفطية.

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