موسوي: الإيرانيون ضحايا الإرهابيين المدعومين من أمريكا

وأضاف موسوي مساء اليوم الخميس ردا على نشر هذا التقرير: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وتدين تماما التقرير السنوي لامريكا الارهابية لانه مليء بالاكاذيب والمعايير المزدوجة للأدارة الامريكية في الموقف من الإرهاب.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، إن النظام الأمريكي، لايملك الاهلية لمواجهة الارهاب واصدار الاحكام في هذا المجال كونه أكبر داعم لإرهاب الدولة والداعم الاساسي للكيان الصهيوني الغاصب.

كما أكد موسوي أن العقود الاخيرة اثبتت بوضوح أن الولايات المتحدة وباعتراف بعض مسؤوليها كان لها دور في إيجاد بعض الجماعات الإرهابية أو انهم دعموا هذه الجماعات وأعمالها الإرهابية، مشيرا الى ان ترامب وفي حملاته الانتخابية، اعترف صراحة بأن الحكومات الأمريكية السابقة هي التي أسست تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

واشار الى أن جريمة امريكا بقتل الفريق قاسم سليماني بطل محاربة الارهاب، نموذج واضح للجرائم الارهابية الامريكية، مضيفا ان إيران التي هي اكبر ضحايا الارهاب المدعوم من اميركا بشكل مباشر او غير مباشر تقف دائما في الخط الأول لمحاربة الارهاب على المستوى الأقليمي والعالمي.

واخيرا تطرق موسوي الى الحظر الاحادي والارهاب الاقتصادي والطبي للنظام الاميركي ضد الشعب الإيراني واصفا هذه الاجراءات بانها أحدث النماذج للممارسات الإرهابية للنظام الأمريكي ضد الشعوب المستقلة.

انتهى** 2344