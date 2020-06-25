اضافة ساعتين لفترة عمل الجمارك الايرانية والعراقية بين محافظتي ايلام وواسط

واثر لقائه محافظ واسط العراقية محمد جميل المياحي في مدينة مهران الحدودية امس الخميس قال سليماني دشتكي، ان اهم حدودنا مع العراق هي مع محافظة واسط وهنالك الكثير من القضايا بين المحافظتين حيث ينبغي طرحها ومعالجتها على وجه السرعة.

واضاف، لقد تباحثنا خلال اللقاء مع محافظ واسط والوفد المرافق له حول عبور الزوار والتبادل التجاري وسوق جنكولة الحدودي وقضية مكافحة كورونا.

واعتبر العلاقات بين المحافظتين بانها متاثرة بفيروس كورونا واضاف، ان كورونا خلق الكثير من المشاكل للتجار الايرانيين والعراقيين، وقد طلبنا زيادة عدد ايام التبادل التجاري البالغة يومين في الاسبوع حاليا وان يجري على مدار الساعة.

واوضح بانه من المقرر ان يقوم محافظ واسط بزيارة على راس وفد الى ايلام في غضون شهر لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، واضاف، اننا نعتزم تطوير التبادل التجاري مع العراق عبر حدود جنكولة وجيلات وهلالة الشمالي.

واشار الى حاجة محافظة واسط الملحة للاوكسجين السائل وقال، لقد اتفقنا على تصدير هذا المنتوج الى محافظ واسط وفي هذا الاطار سيقوم وفد من هذه المحافظة بزيارة الى ايلام لدراسة الموضوع خلال الاسبوع القادم.

ولفت الى انشطة الشركات المعرفية الايرانية في مجال الاجهزة المولدة للاوكسجين وتقرر ان تتم المبادرة الى تصديرها الى العراق في حال رغبته في ذلك.

من جانبه اشاد محافظ واسط محمد جميل المياحي بجهود ومتابعات محافظ ايلام بشان تطوير التبادل التجاري بين ايران والعراق، لافتا الى ان محافظة واسط كانت اول محافظة عراقية تستانف انشطتها التجارية مع ايران عبر حدود (زرباطية –مهران) يومين اسبوعيا في الوقت الحاضر.

واوضح المياحي بان وفدا خاصا سيقوم بزيارة الى ايلام في غضون شهر بمعية مستشاره الاقتصادي لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا.

انتهى ** 2342