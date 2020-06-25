وزير الدفاع الايراني: العدو يشعر بالرعب من طيارينا ورجال قواتنا المسلحة البواسل

وقال العميد حاتمي في كلمته الخميس اثر التحليق الناجح لطياري القوة الجوية للجيش بمقاتلات "كوثر" الايرانية المتطورة، ان شجاعة طيارينا منقطعة النظير وان الجمهورية الاسلامية اليوم تفتخر بوجود هذه الارصدة القيمة.

واضاف، ان العدو يشعر بالرعب من وجود طيارينا البواسل ورجال قواتنا المسلحة الغيارى الذين يصنعون الملاحم بشجاعة في مختلف الساحات في ظل التوكل على الباري تعالى.

واعتبر الاسلحة والمعدات الدفاعية نقطة ارتكاز الجمهورية الاسلامية وقال، ان الكوادر الايمانية والثورية والمجاهدة والملتزمة والمتخصصة في القوات المسلحة واقتداء بسيرة اهل البيت (ع) وفي ظل قيادة ولي امر المسلمين سماحة الامام الخامنئي قد تمكنوا بالمقاومة والتقدم وايجاد الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الدفاعية من احباط اجراءات الحظر المفروضة من قبل الاعداء ونظام الهيمنة وتوجيه اكبر الضربات لهيمنة الانظمة الشيطانية المهترئة.

انتهى ** 2342