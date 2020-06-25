٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83834354
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مسؤول عسكري: لا خسائر بشرية جراء انفجار خزان للغاز شرق طهران

مسؤول عسكري: لا خسائر بشرية جراء انفجار خزان للغاز شرق طهران

طهران / 26 حزيران / يونيو /ارنا- اعلن مدير عام العلاقات العامة بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد داود عبدي بان الضوء الساطع الذي شوهد في شرق طهران ناجم عن انفجار خزان للغاز في منطقة "بارجين" العامة وقال انه لحسن الحظ لم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية.

واضاف العميد عبدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" فجر اليوم الجمعة، انه تمت السيطرة على الحريق واخماده من قبل سيارات الاطفاء التي سارعت للتواجد في مكان الحادث.

وتابع قائلا، انه وبعد وقوع حادث الانفجار بادر زملاؤنا للتحقيق فيه بدقة.

واوضح العميد عبدي بان المعلومات التفصيلية عن الانفجار سيتم الاعلان عنها لاحقا من قبل الجهات المعنية.

وافاد مراسل "ارنا" انه بعد منتصف ليلة الخميس –الجمعة بنصف ساعة تم بث مقطع فيديو في الاجواء الافتراضية قال ناشروه بانه تم التقاطه في شرق طهران ويظهر فيه ضوء برتقالي اللون مصحوبا بصوت هائل اضاء السماء كوقت غروب الشمس.

انتهى ** 2342

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