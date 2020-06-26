نوبخت: قفزة الانتاج غير ممكنة بالاساليب التقليدية

وقال نوبخت في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة على هامش زيارته التفقدية لواحة العلم والتكنولوجيا الصحية في جامعة العلوم الطبية في اصفهان وسط ايران، ان الاهتمام بالافكار والاساليب المعتمدة في الشركات المعرفية من شانه ان يثمر عن ارتقاء وازدهار وقفزة الانتاج.

واضاف، ان هذه الواحة تتضمن طاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها جيدا في فترة الحظر.

يذكر ان واحة والعلم والتكنولوجيا الصحية في جامعة العلوم الطبية في اصفهان تاسست عام 2018 بهدف تبديل الافكار المميزة في مختلف مجالات الصحة الى نتاجات وتعمل 40 شركة ومجموعة تكنولوجية في هذه الواحة من ضمنها 12 حول فيروس كورونا.

وتنشط الشركات والمجموعات في هذه الواحة في اطار 10 فروع في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا البيئية والهندسة الجينية والبيوتكنولوجيا وتكنولوجيا المواد الجديدة للنانو والمعدات والاجهزة الطبية والادوية والادوية العشبية والطب التقليدي والصناعات الغذائية والصناعات التبديلية والصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرمجيات العلوم الطبية والطب البيطري.

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