مساعد السفير الايراني ببغداد: جاهزون لاعادة فتح المنافذ التجارية مع العراق

وقال علي زادة طباطبائي، في تصريح لموقع "المربد" إن ايران هيأت كل اللوازم الكشفية (عن الفايروس) فيما يتعلق بالبضائع والأشخاص في تلك المنافذ، خشية انتقال فايروس كورونا من إيران الى العراق او بالعكس، منوها الى "فتح منافذ الجمهورية الإسلامية الايرانية الأخرى مع كل من تركيا واذربيجان للتبادل التجاري، وبنفس الجهوزية تؤكد السفارة أن ايران مستعدة لفتح منافذها مع العراق للحركة التجارية.

واضاف، أن 80% من منافذ الجمهورية الإسلامية الايرانية الحدودية مع الدول المجاورة لها، مفتوحة ومن بينها تركيا وأفغانستان وباكستان وكذلك تركمنستان وآذربيجان، كذلك فإن المنافذ مع إقليم كردستان العراق مفتوحة للتجارة وكافة البضائع حتى في ذروة تفشي الفايروس مع مراعاة الشروط والتدابير الاحترازية.

وأفاد مساعد السفير الإيراني بأنه من المبكر الحديث عن فتح الرحلات الجوية بين البلدين ومن المهم الآن البدء بالمنافذ البرية وقال، كما تعلمون كلنا مشتاقون لزيارة العتبات المقدسة في العراق والأخوة العراقيون مشتاقون ايضا لزيارة الامام الرضا عليه السلام وأخته السيدة المعصومة سلام الله عليها.

انتهى ** 2342