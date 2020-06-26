ايران تحتل الصدارة في انتاج الحديد الاسفنجي في العالم

وافاد تقرير لمنظمة "ايميدرو" (منظمة تنمية وتطوير المناجم والصناعات المنجمية الايرانية) ان ايران تخطت الهند خلال شهر ايار لتحتل المرتبة الاولى في انتاح الحديد الاسفنجي بطريقة الاختزال المباشر كما ان انتاج ايران بلغ خلال اكثر من خمسة اشهر (حتى 22 يونيو) اكثر من 12 مليون طن في حين بلغ انتاج الهند 11 مليون طن.

ومن اهم اسباب زيادة انتاج ايران من الحديد الاسفنجي هو تدشين مصانع جديدة في البلاد.

ووفقا لهذا التقرير فقد بلغ انتاج ايران من الحديد الاسفنجي نحو 50 بالمائة من الانتاج العالمي خلال شهر ايار /مايو والذي بلغ 5.6 مليون طن وجاءت الهند في المرتبة الثانية بـ 1.5 مليون طن والتي شهد انتاجها انخفاضا بنسبة 55 بالمائة فيما شهد انتاج ايران ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمائة.

وبلغ الانتاج العالمي من الحديد الاسفنجي منذ بداية العام لغاية 22 حزيران/ يونيو 32.1 مليون طن حيث بلغ انتاج ايران 12 مليون طن ومن ثم الهند ومصر (2.2 مليون دون) والمكسيك (2.05 مليون طن) والسعودية (1.7 مليون طن).

انتهى ** 2342