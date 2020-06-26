الصحة الايرانية: تسجيل 2628 اصابة جديدة وتعافي اكثر من 177 الفا

وقالت سادات لاري اليوم الجمعة في تصريحها الصحفي اليومي بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2628 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 217724 من ضمنهم 2912 في حالة حرجة ويخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 177852 فيما تم تسجيل 109 حالات وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 10239 شخصا.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء مليون و 557 الفا و 872 اختبارا للكشف عن مرض كورونا في البلاد.

وقالت المتحدث بان محافظتي كرمانشاه وكردستان مازالتا في الحالة الحمراء رغم انخفاض عدد الراقدين في المستشفيات فيما لازالت محافظات خوزستان وهرمزكان واذربيجان الغربية وبوشهر في الحالة الحمراء كما تشهد محافظات اذربيجان الشرقية وخراسان الرضوية والبرز وتيرة متزايدة في عدد الراقدين في المستشفيات بسبب المرض.

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