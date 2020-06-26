الدفاع الایرانیة: تسرب الغاز من خزان کان السبب في الانفجار بمنطقة بارجین

وقال العميد عبدي في تصريح له اليوم الجمعة، ان خزانات الغاز تُملأ يدويا في هذه المنطقة وان تسرب الغاز من احدها ادى الى وقوع الانفجار الذي اثّر على خزانين آخرين كانا الى جانبه مما أسفر عن حدوث حريق كبير تمت السيطرة عليه من قبل رجال الاطفاء.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع بان الاوضاع الان طبيعية جدا في منطقة بارجين العامة ومكان الحادث واضاف، ان هذه الخزانات موجودة في منطقة جبلية لا حضور للمواطنين فيها لذا لم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا او اصابات.

وافاد مراسل "ارنا" انه بعد منتصف ليلة الخميس –الجمعة بنصف ساعة تم بث مقطع فيديو في الاجواء الافتراضية قال ناشروه بانه تم التقاطه في شرق طهران ويظهر فيه ضوء برتقالي اللون مصحوبا بصوت هائل اضاء السماء كوقت غروب الشمس.

انتهى ** 2342