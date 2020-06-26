٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٠٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83834667
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الدفاع الایرانیة: تسرب الغاز من خزان کان السبب في الانفجار بمنطقة بارجین

الدفاع الایرانیة: تسرب الغاز من خزان کان السبب في الانفجار بمنطقة بارجین

طهران / 26 حزیران / یونیو /ارنا- اعلن مساعد الشؤون الثقافية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد داود عبدي بان تسرب الغاز من خزان كان السبب في الانفجار الذي وقع في منطقة بارجين شرق طهران ليلة الخميس الجمعة ولم يؤد الى وقوع خسائر بشرية.

وقال العميد عبدي في تصريح له اليوم الجمعة، ان خزانات الغاز تُملأ يدويا في هذه المنطقة وان تسرب الغاز من احدها ادى الى وقوع الانفجار الذي اثّر على خزانين آخرين كانا الى جانبه مما أسفر عن حدوث حريق كبير تمت السيطرة عليه من قبل رجال الاطفاء.   

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع بان الاوضاع الان طبيعية جدا في منطقة بارجين العامة ومكان الحادث واضاف، ان هذه الخزانات موجودة في منطقة جبلية لا حضور للمواطنين فيها لذا لم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا او اصابات.

وافاد مراسل "ارنا" انه بعد منتصف ليلة الخميس –الجمعة بنصف ساعة تم بث مقطع فيديو في الاجواء الافتراضية قال ناشروه بانه تم التقاطه في شرق طهران ويظهر فيه ضوء برتقالي اللون مصحوبا بصوت هائل اضاء السماء كوقت غروب الشمس.

انتهى ** 2342

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