مساعد وزير الثقافة الافغاني يؤكد رغبة بلاده بحفظ العلاقات الودية مع ايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" قال باوري الذي رافق وكيل الخارجية الافغاني محمد حنيف اتمر في زيارته الى طهران، ان كابول ترغب باستمرار العلاقات الودية والاخوية مع طهران ونحن في هذا الاطار نبحث عن سبل من اجل عدم تكرار حوادث مثل هريرود ويزد وان لا تتوفر الارضية لوقوعها.

واعرب مساعد وزير الاعلام والثقافة الافغاني عن اسفه للحادثتين الحاصلتين، داعيا الى الحفاظ على العلاقات الودية والوثيقة مع ايران.

واضاف، ان افغانستان وايران تربطهما اواصر لغوية ودينية وثقافة واقتصادية مشتركة وان رسالة وسائل الاعلام هي دفع العلاقات بين البلدين نحو تعزيز الصداقة اعتمادا على هذه الاواصر.

انتهى ** 2342