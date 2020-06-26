السفير الايراني في اسلام آباد يرحب بمواقف عمران خان لترسيخ الوحدة الاسلامية

واشار في تغريدة على حسابه على "تويتر" باللغة الأوردية اليوم الجمعة الى تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني امام البرلمان يوم امس وقال اننا وكما في السابق نعتبر المواقف الخيرة لعمران خان التي تاتي في سياق ضمان مصالح المسلمين وترسيخ الوحدة الإسلامية بانها جديرة بالاشادة.

كما اعلن السفير الإيراني دعمه لمواقف رئيس الوزراء الباكستاني الرامية لازالة التوتر في المنطقة.

واشار عمران خان امام المجلس الوطني الباكستاني امس إلى جهود بلاده المستمرة لازالة التوتر في المنطقة، وقال ان جهودا بذلت في الماضي وان هذه العملية مازالت مستمرة.

ولفت إلى العلاقات الوثيقة وحسن الجوار مع الجمهورية الإسلامية الايرانية وتعاطي باكستان مع السعودية، وأعرب عن فخره باداء دور في تخفيف حدة التوتر وقال، اننا نفخر بجهودنا للحد من التوتر في المنطقة.

ودون الاشارة الى جهة معينة قال عمران خان، ان المخلين وبعض اللاعبين لا يدعمون تحسين العلاقات بين إيران والسعودية.

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