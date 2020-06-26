٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:١٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83834832
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جلالي وريابكوف يبحثان بشأن التحرکات الامیرکیة لتمديد حظر الأسلحة على ايران

جلالي وريابكوف يبحثان بشأن التحرکات الامیرکیة لتمديد حظر الأسلحة على ايران

موسكو / 26 حزيران / يونيو /ارنا- اجرى السفير الإيراني كاظم جلالي محادثات هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اخر اوضاع الاتفاق النووي والتحركات الأميركية غير القانونية الرامية الى تمديد حظر الأسلحة على ايران.

كما تباحث الجانبان حول آخر أوضاع الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة.

وكان السفير الايراني في موسكو قد اجرى في وقت سابق من اليوم الجمعة مباحثات هاتفية مع مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين حول قضية سوريا والدعم الانساني للشعب السوري.

واكد الجانبان على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية لسوريا من دون اي اعتبارات سياسية.

كما تباحث السفير الايراني في موسكو ومساعد الخارجية الروسي حول العلاقات الثنائية بين البلدين الى جانب بعض القضايا الاقليمية والدولية.

يذكر ان هنالك تعاونا وثيقا بين ايران وروسيا في اطار عملية آستانا الى جانب تركيا لحل وتسوية قضايا سوريا.

انتهى ** 2342

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