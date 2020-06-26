الرئيس روحاني يوعز للبنك المركزي بمتابعة جهوده لتحرير عوائد البلاد من العملة الصعبة المجمدة في دول اخرى

وفي حديثه اليوم الجمعة مع محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي قال الرئيس روحاني حول اجراءات البنك المركزي لايجاد الاستقرار في سوق العملة الصعبة بالبلاد: ان اجراءات البنك المركزي يجب ان تستمر بكل قوة من حيث التوفير واسع النطاق لموارد العملة الصعبة للمستوردين في منظومة "نيما" (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الصعبة) وكذلك تدخلاته الهادفة والعلمية في سوق العملة الصعبة خلال الايام الماضية فضلا عن اجراءاته الخاصة في توفير العملة الصعبة للسلع الاساسية والادوية.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة استمرار المشاركة القوية للبنك المركزي في توفير العملة الصعبة اللازمة للسلع الضرورية للمواطنين والوحدات الانتاجية، واعرب عن ثقته بان المصدرين وبالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومن خلال طرحهم العملة الصعبة الناجمة عن صادراتهم وادخالها الى عجلة الاقتصاد سيواكبون البنك المركزي في توفير العملة الصعبة للناشطين الاقتصاديين وادارة سوق العملة الصعبة واضاف، انه على البنك المركزي ايضا تقوية طرح العملة الصعبة في منظومة "نيما" والتركيز على توفير العملة الصعبة للسلع الاساسية والمواد الخام للمصانع.

كما اوعز الرئيس روحاني للبنك المركزي بمتابعة جهوده بجدية لتحرير واعادة عوائد البلاد من العملة الصعبة المجمدة في دول اخرى، معربا عن امله بعودة التوازن الى سوق العملة الصعبة سريعا في ضوء اعادة فتح حدود البلاد تدريجيا بعد مرحلة تفشي كورونا وعودة الصادرات والواردات الى حالتها الطبيعية السابقة.

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