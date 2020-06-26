الرئیس روحاني يدعو جمیع الاجهزة لمواکبة وزارة الطرق واعمار المدن في بناء الوحدات السکنیة

وفي حديثه الجمعة مع وزير الطرق واعمار المدن محمد اسلامي، قال الرئيس روحاني، انه على جميع الاجهزة الحكومية والعامة تقديم الدعم باي طريقة ممكنة خاصة وضع الاراضي اللازمة تحت تصرف وزارة الطرق واعمار المدن لبناء الوحدات السكنية في مسار ايجاد المزيد من التحرك والازدهار في قطاع الانشاءات وتنظيم سوق الاسكان.

كما اكد رئيس الجمهورية ضرورة اكمال المشاريع السكنية غير المكتملة ومن ضمنها الابراج السكنية في مهل زمنية محددة في طهران وسائر انحاء البلاد.

واعتبر انه خلال الاعوام الاخيرة لم يحصل التقدم المامول في اعادة اعمار وتطوير النسيج القديم في المدن، مؤكدا ضرورة الاستفادة من اراضي الاجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة لتحقيق الازدهار في قطاع البناء والاعمار واحياء الانسجة القديمة في المدن خاصة مناطقها المركزية وقال انه يتوجب على جميع القطاعات مواكبة ودعم وزارة الطرق واعمار المدن في هذا المسار.

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