نوبخت: نحن اليوم اقوى مما مضى وسنتجاوز المصاعب الراهنة

وفي كلمته الجمعة في المسجد الجامع بمدينة اردستان التابعة لمحافظة اصفهان وسط ايران خلال مراسم اقيمت لاحياء ذكرى استشهاد آية الله بهشتي و 72 من كبار مسؤولي الدولة في حادث التفجير الارهابي لمكتب الحزب الجمهوري الاسلامي في طهران عام 1981 من قبل زمرة المنافقين (منظمة خلق الارهابية).

وقال نوبخت، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمضي في طريق الحق ونهج الباري تعالى وبناء عليه سنتجاوز جميع المصاعب الراهنة.

واضاف، ان الاعداء وبعد فشل كل مؤامراتهم ومخططاتهم اتجهوا لفرض الحظر من اجل اسقاط الجمهورية الاسلامية وبناء عليه كانت اجراءات الحظر المفروضة خلال العامين الاخيرين اقسى بكثير مما كانت عليه في العامين 2011 و 2012 .

وتابع نوبخت، ان العدو سعى حتى لاطلاق مشروع "الصيف الساخن" وكانوا مسرورين بانهم سوف لن يروا احتفال الجمهورية الاسلامية الايرانية بذكرى ثورتها الاربعين.

واعتبر ان النظام الاميركي شرير بحيث لم يرحم حتى شعبه فضلا عن الشعوب الاخرى.

وصرح بان جميع محاولات الاعداء تاتي في سياق إضعاف واسقاط الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، اننا اليوم في المنطقة اقوى بكثير من الوقت الذي شن العدو هجومه علينا وان ابناء الوطن بنفوذهم في قلب الذرة قد حرروا الطاقة للخدمة السلمية كما ان القمر الصناعي للحرس الثوري يدور الان في المدار حول الارض.

انتهى ** 2342