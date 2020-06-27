الاتحاد الدولي للمصارعة يعرب عن ارتياحه لأداء لجنة الحكام الإيرانيين

وبعث "أنطونيو سيلفستري"، الرئيس الألماني للجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي للمصارعة، بريدا إلكترونيا إلى اتحاد المصارعة الإيراني معربا عن ارتياحه للندوة التخصصية للاتحاد والتي عقدت عبر الإنترنت حول مختلف قواعد وأنظمة وقضايا التحكيم.

وجاء في رسالة سيلفستري إلى رئيس لجنة التحكيم في إيران ناصر فروتن: نشكركم لسماع هذه الأخبار الجيدة، أنا سعيد لأن لجنة التحكيم الإيرانية تمكنت من عقد هذا الندوة عبر الإنترنت بمساعدة من "محمد إبراهيم إمامي" وزملائه الآخرين، كون مجتمع المصارعة الإيراني هو عائلة كبيرة بها العديد من الحكام الوطنيين والدوليين.

وأعرب رئيس لجنة الاتحاد الدولي للحكام، عن استعداده لتقديم أي مساعدة في الخطط المستقبلية للجنة الحكام الإيرانيين، كما اعرب عن أمله في أن يستمر هذا التعاون الوثيق مع اتحاد المصارعة الإيراني في المستقبل.

عقدت الندوة التدريبية الأولى حول قواعد تحكيم المصارعة من قبل لجنة حكام المصارعة وباشراف المدرب "محمد إبراهيم إمامي" في 27 مايو من هذا العام.

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