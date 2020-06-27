غارات صهيونية على قطاع غزة وحماس تندد

وقال مراسلنا ان طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع التل التابع لكتائب القسام غرب دير البلح وسط قطاع غزة قبل وقت قصير من استهداف موقع "حطين" شمالي غربي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت طائرة استطلاع صاروخا على أرض زراعية شرق مدينة دير البلح، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقبيل ذلك بوقت قصير، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة صوب نقطة رصد للمقاومة في محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال القطاع، دون وقوع إصابات.

من جهتها قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمتمثل في الغارات التي نفذت الليلة الماضية ضد مواقع للمقاومة، سيزيدها إصرارا على مواجهة مخطط الضم.

وأكد حازم قاسم الناطق باسم الحركة، بأن هذا العدوان لن يكسر إرادة الصمود والنضال عند الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن هذا العدوان المتجدد على القطاع، هو امتداد لعدوان الاحتلال على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

وكانت سلطات الاحتلال اعلنت الليل الماضي سقوط صاروخين اطلقا من قطاع غزة دون ان تتبني أي جهة فلسطينية المسؤولية عن القصف

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