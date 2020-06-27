اللواء سلامی : الحظر التسلیحی لن یؤثر علی وضعنا الدفاعی

ولدى تفقده معرض منتجات مؤسسة التحقيقات والاكتفاء الذاتي التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية اليوم السبت ، قال اللواء سلامي : إننا في المنظومات التسليحية للقوة البرية لحرس الثورة مستقلون عن أي ارتباط بالخارج ، بل وصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

واضاف سلامي : لقد حولنا الحظر الظالم وضغوطات الاعداء على الثورة الاسلامية والشعب الايراني خاصة في مجال التسليح الى فرصة ، موضحا اننا وفي ظروف الحظر التسليحي العالمي ووجود اعداء حقيقيين كامريكا ، وضعنا نصب اعيننا تسخير الطاقات والامكانات الداخلية لسد النقص في القطاع الدفاعي.

واشار قائد حرس الثورة الى أن قوتنا البرية تعتمد اليوم اسلوب المفاجئة في التقنيات لسد اي نقص في هذا المجال، وبالتالي سنشهد في المستقبل القريب دخول منظومات تفاجئ الاعداء.

انتهى** 2344