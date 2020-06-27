إنتاج 128 مليون طن من المنتجات الزراعية هذا العام

وبحسب وزارة الجهاد الزراعي اليوم السبت، توقع " شاهرخ شجري" بخصوص حجم الإنتاج الزراعي في القطاع الزراعي، ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية إلى أكثر من 86 مليون طن هذا العام .

وأضاف أن إنتاج الفواكه زاد إلى أكثر من 23 مليون طن خلال العام الماضي 2019 ويتوقع أن يصل إلى 24.7 مليون طن هذا العام.

وبحسب شجري، من المتوقع أن يزيد إنتاج المنتجات الحيوانية من 15.6 مليون طن في عام 2019 إلى 16 مليون طن هذا العام.

واشار مسؤول الشؤون الاقتصادية والتخطيط بوزارة الجهاد الزراعي الى إن إنتاج المنتجات البحرية والاسماك سيبلغ 1.4 مليون طن في عام 2020.

وقال: إن تحسين الميزان التجاري للزراعة والأغذية من خلال الحفاظ على الموارد الأساسية للإنتاج، وتحسين الأمن الغذائي بالاعتماد على المنتجات المحلية وتحسين إنتاجية جميع عوامل الإنتاج، وخاصة المياه والتربة لتحقيق الاعتماد على الذات في المنتجات الأساسية والاستراتيجية هي واحدة من أهم استراتيجيات وزارة الجهاد الزراعي.

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