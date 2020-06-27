20 جامعة إيرانية بین أفضل الجامعات في العالم

أعلن مسؤول موقع الاستشهاد العلمي للعالم الاسلامي محمد جواد دهقاني اليوم السبت ، أن 20 جامعة في إيران أدرجت بين أفضل الجامعات في العالم في أحدث تصنيف تايمز 2020.

واضاف محمد جواد دهقاني: ان الجامعات المدرجة في تصنيف تايمز 2020 هي جامعة بابل الصناعية ( 74)، وجامعة كاشان ،وجامعة ياسوج ( 101-150)، و جامعة الامام الخميني الدولية ،وجامعة ايران للعلوم الطبية ،وجامعة اصفهان الصناعية، وجامعة شيراز الصناعية (151-200)،و جامعة مازندران(

201-250) ،وجامعات كيلان ،وكردستان، وسمنان ( 251-300) ،وجامعات اذربايجان ،وشهركرد، وشاهرود، وزنجان ( 301- 350 )، وجامعة يزد ( 351) وجامعة بيرجند (401) .

وكان مسؤول موقع الاستشهاد العلمي للعالم الاسلامي قد اعلن في وقت سابق من هذا الشهر ، أن خمس جامعات في إيران أدرجت بين أفضل الجامعات في العالم في أحدث تصنيف لموقع (QS World University Rankings).

اضاف محمد جواد دهقاني أن خمس جامعات في البلاد، بما في ذلك جامعة شريف للتكنولوجيا بمرتبة 409، وجامعة أميركبير للتكنولوجيا بمرتبة 477، وجامعة طهران بمرتبة 591- 600 ، وجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا بمرتبة 650-601 وجامعة شيراز بمرتبة 1000- 801 بين أفضل الجامعات في أحدث نتائج

التصنيف لعام 2021.

وأضاف: حتى عام 2016، كانت جامعة شريف الصناعية فقط بمرتبة 480-471 وجامعة طهران بمرتبة 500-600 موجودة في نظام التصنيف هذا.

وقال مسؤول موقع الاستشهاد العلمي للعالم الاسلامي (ISC): إن مصادر المعلومات المستخدمة في تصنيف QS العالمي في عام 2021 تتضمن معلومات من المسوحات والمعلومات المقدمة من الجامعات ومعلومات البحوث الجامعية على مدى السنوات الخمس الماضية (2015-2019) .

انتهى**م م**