عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 10 الاف و364 شخص

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2456 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 220 الفا و 180 حالة لغاية الان بينهم 2928 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 180 الفا و661 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 125 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و1364 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و583 الفا و542 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344