٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:١١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83835810
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 10 الاف و364 شخص

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 10 الاف و364 شخص

طهران /27 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 220 الفا و180 شخصا وبوفاة 125 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و365 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2456 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 220 الفا و 180 حالة لغاية الان بينهم  2928 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 180 الفا  و661 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 125 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و1364 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و583 الفا و542  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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