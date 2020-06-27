قائد الثورة يؤكد على رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة

وفي خطابه اليوم السبت عبر الفيديو كونفرانس الى رئيس وكبار مسؤولي السلطة القضائية في ايران، قال سماحة قائد الثورة الاسلامية : نحن لو عملنا بمسؤولياتنا، سيواجه هؤلاء الفشل في كافة مخططاتهم.

واضاف سماحته : ان هؤلاء (الاعداء) يعجزون عن تحقيق مآربهم، وستلقى ما يسمونه بـ "سياسة الضغوط القصوى" الرامية الى اركاع الشعب الايراني صفقة قوية من جانب هذا الشعب التي سترغمهم على التراجع قطعا.

وفي معرض الاشارة الى تصريحات الرئيس الامريكي الذي هدد فيها الذين يقدمون على ازالة تماثيل رموز العبودية والعنصرية بعقوبة السجن لفترة 10 اعوام، وفصل اطفال المهاجرين عن والديهم في هذا البلد، اكد قائد الثورة الاسلامية ان معظم الافلام الغربية لا تصور هكذا انتهاكات قانونية لان الغربيين يعمدون في افلامهم السينمائية الى تصوير محاكمهم بانها "مراكز احقاق العدالة البحثة"؛ الامر الذي يتعارض مع الواقع تماما.

وعلى الصعيد نفسه، اشار اية الله العظمى الخامنئي الى محاولات الاعداء المستدامة لـ "افشال اي خطوة باتجاه الاصلاح والتغيير داخل البلاد" عبر اثارة الاجواء الاعلامية والشبهات والتشكيك لدى الراي العام؛ واصفا ذلك بانه من جملة التحديات في مسار التغيير (والتقدم).

وقال سماحته : ان السبيل الفاعل الوحيد لمواجهة كافة العراقيل والعناصر التي تحول دون السير نحو التقدم والتغيير يكمن في "عدم التاثر بهذه المحاولات والإتكال على الله ومواصلة نهج التغيير بكل شجاعة".

يتبع ...** ح ع