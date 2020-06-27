مهرجان أفلام المقاومة الدولي يكشف عن موعد نسخته الـ16

وكشفت الأمانة العامة للمهرجان عن بدء تلقي الأفلام التي تطمح للمشاركة، وآخر مهلة لاستلام الأعمال في القسم المخصص للأعمال الايرانية والدولية يوم السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020.

تُقام فعاليات مهرجان أفلام المقاومة الدولي لهذا العام على مرحلتين زمنيتين، الأولى تتضمن عدّة أقسام تنعقد خلال أسبوع الدفاع المقدس (21 حتى 27 ايلول /سبتمبر 2020)، والثانية تنعقد خلال أسبوع التعبئة في ايران (21 حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) وتتضمن قسم المسابقة الرئيسية الدولي وعدّة

أقسام محلية ودولية أخرى و منها قسم سيد شهداء المقاومة الخاص (دولي)- قسم السيناريو تحت عنوان "المقاومة برواية القلم" (محلي)- قسم التحقيقات السينمائية حول الثورة الاسلامية والدفاع المقدس، ونقد الأفلام والسينما (دولي)- قسم الفيلم بالمعنى المطلق (دولي) وقسم صناع الأفلام التعبويين (محلي يتم اختيار نخبة أفلام المحافظات).

ويهدف المهرجان الى توسيع الحوار العالمي لسينما الثورة والمقاومة الإسلامية، وبحضور نخبة السينمائيين من داخل الجمهورية الاسلامية وخارجها وفي أقسام المهرجان الثمانية إضافة للأقسام الفرعية، التي تتناول مواضيع "الثورة الاسلامية والمقاومة ضد العدو والاحتلال في المنطقة والحضارة الاسلامية الايرانية المعاصرة، وقضايا الشباب والنساء في الثورة الاسلامية، الحرب الناعمة والتهديدات وفرص وسائل الاعلام، كما يسلّط المهرجان الضوء على مقاومة شعوب فلسطين، اليمن، الهند، ميانمار، افغانستان، نيجيريا، البحرين، كشمير،البوسنة، و غيرها من الدول.

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة الايراني "مهدي عظیمي میرآبادي" في العاصمة طهران، وتأسس المهرجان في 1983ويعدّ أحد أقدم وأكبر المهرجانات السينمائية الايرانية والعالمية المخصّصة لسينما

المقاومة والحرب ضد المحتلين لاسيما الاحتلال الاسرائيلي، وتنظمه سنويا مؤسسة "فتح" الثقافية في ايران.

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