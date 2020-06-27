واعظي: فرض الحظر على إيران لن يؤدي الى فوز ترامب بالإنتخابات

وفي تغريدة له اليوم السبت عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف واعظي، "ان استمرار سياسة التمييز العنصري وضغط "الركبة على الرقبة"، وتصعيد الحظر أحادي الجانب والإرهاب الإقتصادي والصحي ضد الشعب الإيراني العظيم لن يؤدي الى فوز ترامب بالإنتخابات الرئاسية، بل سيفرض العزلة على هذه الحكومة لدى الرأي العام العالمي".

انتهى**أ م د