واعظي: فرض الحظر على إيران لن يؤدي الى فوز ترامب بالإنتخابات

وفي تغريدة له اليوم السبت عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف واعظي، "ان استمرار سياسة التمييز العنصري وضغط "الركبة على الرقبة"، وتصعيد الحظر أحادي الجانب والإرهاب الإقتصادي والصحي ضد الشعب الإيراني العظيم لن يؤدي الى فوز ترامب بالإنتخابات الرئاسية، بل سيفرض العزلة على هذه الحكومة لدى الرأي العام العالمي".
انتهى**أ م د
طهران/27 حزيران/يونيو/إرنا- صرح رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي، ان تصعيد الحظر والإرهاب الإقتصادي والصحي ضد إيران لن يؤدي الى فوز ترامب بالإنتخابات الرئاسية مضيفا، أن لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تعديل سياساتها الخاطئة والتعويض عن الماضي.
وفي تغريدة له اليوم السبت عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف واعظي، "ان استمرار سياسة التمييز العنصري وضغط "الركبة على الرقبة"، وتصعيد الحظر أحادي الجانب والإرهاب الإقتصادي والصحي ضد الشعب الإيراني العظيم لن يؤدي الى فوز ترامب بالإنتخابات الرئاسية، بل سيفرض العزلة على هذه الحكومة لدى الرأي العام العالمي".
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