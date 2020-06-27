تاكيد ايراني تركي على مواصلة التعاون الحدودي بين البلدين

وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين اليوم السبت، هنأ الجنرال "جتين" بتعيين العميد "كودرزي" قائدا جديدا لقوات حرس الحدود في قوى الامن الداخلي الايراني؛ مشيدا بجهود سلفه العميد "قاسم رضائي" ومتمنيا للاخير بالمفوقية في مهامه الجديدة.

ونوه القائد العام لقوات الدرك التركية الى اواصر الاخوة والصداقة القائمة بين طهران وانقرة؛ متطلعا الى مواصلة التنسيق والتعاون المتبادل والقائم على الثقة في الحدود المشتركة بين البلدين خلال عهد العميد كودرزي؛ ومؤكدا بان الاخير وفي ضوء سجله الحافل بالانجازات سيكون ناجحا في تحقيق هذه الاهداف.

الى ذلك، اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني الجديد على استمرار التعاون والتعامل بين البلدين؛ مصرحا ان النهوض بمستوى التعاون والتعامل الحدودي بين ايران وتركيا من شانه ان يساهم بشكل كبير في تعزيز الامن والرخاء للشعبين العظيمين الايراني والتركي وارتقاء الامن والاستقرار في الحدود المشتركة.

كما قدم العميد كودرزي، العزاء والمواساة باستشهاد احد عناصر قوات الحدود التركية خلال عملية انقاذ المنكوبين في زلزال محافظة بينغيل التركية؛ مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة (والتنسيق) من جانب قوات الحدود الايرانية والتركية هاتفيا او حضوريا بهدف تسوية القضايا ذات الصلة.

وفي الختام، دعا قائد قوات حرس الحدود الايراني الى عقد لقاءات ومباحثات المشتركة مع الجانب التركي.

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